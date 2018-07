La cursa de 'cross-country short track' obre la Copa del Món de BTT

El brasiler Henrique Avancini i la suïssa Alessandra Keller guanyen la prova

Marc Basco La Massana

La Copa del Món de BTT de Vallnord – Pal Arinsal va viure ahir la primera jornada de finals amb la disputa de la nova prova de cross-country en la modalitat de short track. En categoria masculina el vencedor va ser el brasiler Henrique Avancini, que va sorprendre amb un atac a l'última volta i es va imposar per un segon a Mathieu Van de Poel i Gerhad Kerschbaumer. A la prova femenina, la guanyadora va ser Alessandra Keller, que va superar a Annika Langvad i Barbara Benko.



Ahir també es van celebrar les qualificatòries en descens, on cap dels representants andorrans va accedir a la final. Guillem Casal va ser el 117 è classificat en èlit masculina, mentre que Joan Aracil va ser 29 è i Nico Rey 57 è a la prova júnior masculina. De la seva banda, Blanca Aracil va patir una caiguda durant els entrenaments, i no va poder prendre la sortida a la qualificació. Les finals de la disciplina de descens es disputen avui.