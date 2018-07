Actualitzada 13/07/2018 a les 13:42

El compte de Vallnord Ordino Alcalís ha compartit un vídeo de Noah Albaladejo esquiant en ple estiu, que s'ha fet viral. Tot i que queda poca neu, es pot veure al rider fent una bona baixada. En aquestes imatges enregistrades per ell mateix a Arcalís, el rider es llança al freeride per una canal per on no havia baixat mai.