El blaugrana afirma que encara no ha pres la decisió sobre si seguir jugant o fer-ho en una altra parcel·la del club

El Nike Camp d’Andorra va viure ahir una tarda especial amb l’homenatge al jugador de l’FC Barcelona Lassa Juan Carlos Navar­ro, que va acudir per vintè any al campus. L’organització va preparar samarretes commemoratives, vídeos especials amb els seus millors moments i amb salutacions de diverses persones i obsequis per a Navarro, la seva dona i la seva filla, unes accions que van estar a punt de fer-li saltar les llàgrimes.

Durant els últims dies el futur de Navarro està centrant l’actualitat del bàsquet blaugrana, ja que algunes informacions apunten que el club no vol comptar amb ell de cara a