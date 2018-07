La sub-16 s'exhibeix contra Gal·les i guanya l'Europeu C

La selecció no dona cap opció als britànics i encarrila la final amb un espectacular parcial de 31 a 10 al primer període

La selecció de bàsquet sub-16 va proclamar-se ahir campiona de l’Europeu C que s’està disputant a San Marino després d’un espectacular triomf per 84 a 49 contra Gal·les. El país britànic era l’únic que havia derrotat Andorra en aquest torneig (en el duel de la fase de grups), però els nois de Cristian Vegas ahir no van donar cap opció al seu rival i van començar l’exhibició des del primer quart, en què van aconseguir un 31 a 10 de parcial.

Els tricolors no es van relaxar ni de bon tros tot i la diferència, i van continuar portant el pes

