Denis Suárez afirma que li és “indiferent” si Cristiano marxa

El blaugrana passa una estona amb els nens del Nike Camp a Andorra

L’FC Barcelona va encetar ahir al matí la pretemporada amb les revisions mèdiques dels jugadors que no han disputat el Mundial. Entre ells hi havia Denis Suárez, que a la tarda va fer un viatge llampec a Andorra per compartir una estona amb els nens del Nike Camp, que van poder fotografiar-se amb el jove migcampista del Barça, entrenar una estona amb ell i fer-li algunes preguntes. També el va acompanyar el jugador del juvenil Riqui Puig, que acaba de renovar i farà la pretemporada amb el primer equip.

La qüestió més destacada que se’ls va fer als dos jugadors va