Croàcia, l'altra finalista Mandzukic i la resta de la selecció croata celebrant el gol que significa la final del Mundial. FIFA

Actualitzada 12/07/2018 a les 07:06

Redacció Moscou

Una selecció d’un país d’uns quatre milions d’habitants jugarà el partit de futbol més important que es disputa cada quatre anys: la final de la Copa del Món. Croàcia va culminar una gran remuntada ahir a la pròrroga i va deixar Anglaterra a mig camí del seu esperat retorn al cim del món després de molts anys quedant eliminada molt abans de l’esperat.

Amb tot, el combinat croat va haver de patir molt novament per superar una altra ronda, ja que el combinat anglès va inaugurar el marcador ben aviat. No s’havien complert ni cinc minuts de partit quan Trippier va col·locar un xut de falta a l’escaire que era pràcticament inaturable per a Subasic. Els de Gareth Southgate van seguir tenint el control de la pilota i més ocasions que els croats, però no en van poder concretar cap i es va arribar al descans amb avantatge mínim anglès.

A la segona meitat, el guió del partit va anar canviant a poc a poc i Croàcia va començar a gaudir de més oportunitats, fins que va trobar el premi al minut 68 en una rematada amb la planta del peu de Perisic després d’una centrada molt ben posada al cor de l’àrea. A partir de l’empat, els de Zlatko Dalic van assetjar la porteria de Pickford, que va estar molt atent en les diverses ocasions que va tenir el conjunt croat. Finalment, cap combinat va poder marcar de nou abans del minut 90 i el partit se’n va anar a la pròr­roga, la tercera seguida per a Croàcia i la segona en tres enfrontaments per a Anglaterra.

En aquesta, Croàcia va seguir un pas per davant de la seva rival i la insistència es va transformar en un gran premi al minut 109, ja a la segona meitat de la pròrroga. Mandzukic va trobar a la perfecció l’esquena dels centrals anglesos i des de l’àrea petita es va encarar amb Pickford i va fer el gol que significava la gran final de la Copa del Món per als croats.

Així doncs, França i Croàcia es veuran les cares al partit decisiu del Mundial de diumenge (17 h), mentre que Bèlgica i Anglaterra disputaran el duel que ningú vol jugar, el del tercer i quart lloc, dissabte (16 h).