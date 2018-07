Vallnord-Pal Arinsal té pràcticament assegurada la continuïtat de la Copa del Món de BTT el 2019 i el 2020

Vallnord-Pal Arinsal té gairebé garantida la continuïtat de la Copa del Món de BTT dos anys més, les temporades 2019 i 2020, segons van deixar entreveure ahir els protagonistes a la presentació de la Copa del Món d’enguany, que va arrencar ahir mateix.

A principi de la setmana vinent hi haurà una reunió de l’UCI (Unió Ciclista Internacional) en què es donaran a conèixer els calendaris complets per al 2019 i el 2020, i si no hi ha cap terrabastall Vallnord hi tornarà a ser. De fet, Simon Burney, representant de l’UCI, va declarar durant la presentació que “la d’Andorra és