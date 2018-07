Es queda, de moment

Andrew Albicy no executa la clàusula de rescissió unilateral de contracte que expirava ahir i tot apunta que complirà el tercer any a Andorra

Andrew Albicy tenia fins ahir per executar la clàusula de rescissió unilateral de contracte. El club no va rebre cap notificació per part del francès, per la qual cosa tot apunta que seguirà una temporada més i complirà l’any de contracte que li queda per arribar al tercer defensant la samarreta tricolor. Ara bé, amb el cas de Jaime Fernández ben fresc, és aviat per confirmar al cent per cent la seva continuïtat. El club tricolor compta amb ell i el base sempre ha mostrat la voluntat de continuar al Principat. Tot i això, sempre ha posat un asterisc al