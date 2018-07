Vives, Aguilar i Claver enceten el 21è Nike Camp de bàsquet

El base del València Basket destaca el creixement del MoraBanc Andorra durant els últims anys

Després d’una setmana amb el Nike Camp de futbol en marxa, ahir van arribar els primers convidats a la 21a edició del campus de bàsquet per partida triple. Només hi havia de ser el jugador del València Basket Guillem Vives, però finalment també van venir al Nike Camp Víctor Claver (FC Barcelona) i Pablo Aguilar (sense equip després de ser l’última temporada al Gran Canària).

Guillem Vives tindrà nou entrenador la propera temporada, Jaume Ponsarnau. El català era el tècnic pretès per Francesc Solana per substituir Joan Peñarroya i Vives va assegurar que estan “molt contents”, i va afegir que creu