França busca la seva tercera final mundial, contra Bèlgica

Els ‘bleus’ recuperen Matuidi després de la sanció a quarts

Actualitzada 10/07/2018 a les 07:10

Redacció Sant Petersburg

El Mundial de Rússia 2018 entra a la seva setmana decisiva amb les dues semifinals que decidiran quines dues seleccions són diumenge a Moscou per disputar la gran final. Aquest vespre (20.00 hores) serà el torn de la primera semi, entre França i Bèlgica.

El conjunt bleu arribava a la cita de Rússia com un dels favorits i ho està demostrant, després de deixar fora l’Argentina i l’Uruguai a les dues eliminatòries anteriors. La principal novetat per a la selecció gal·la serà el retorn de Blaise Matuidi, sancionat al duel de quarts de final, i també jugarà sense problemes Kylian Mbapé, tal com va assegurar Deschamps, tot i que ahir no va exercitar-se amb la resta dels seus companys.

En cas de victòria, França arribaria a una final d’un Mundial per tercera vegada a la seva història, després de fer-ho a la Copa del Món del 1998, on els gals van ser campions a casa seva, i a la del 2006 a Alemanya, quan els bleus van caure a la tanda de penals contra Itàlia. El capità francès, Hugo Lloris, va assegurar que “aquest partit és una gran oportunitat per passar a la història”, i va afegir que “tenim un gran equip amb una combinació perfecta de joventut i experiència”.

Bèlgica, de la seva banda, tindrà la baixa de Meunier per sanció i busca fer història i ser per primer cop a una final.