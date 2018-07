Vives, Claver i Aguilar visiten el Nike Camp

Els jugadors han estat els encarregats d'obrir les visites als participants en les sessions de bàsquet

Vives, Claver i Aguilar visiten el campus Nike Guillem Vives ha passat avui amb Víctor Claver i Pablo Aguilar pel Nike Camp Fernando Galindo

09/07/2018

Andorra la Vella

Els alumnes del Nike Camp de bàsquet han rebut avui la visita dels jugadors Guillem Vives, Víctor Claver i Pablo Aguilar per compartir amb ells una estona de pràctica. Els tres jugadors han comparegut davant la premsa per fer balanç de l'última temporada i parlar de com es presenta la següent que en el cas d'Aguilar, exjugador de Gran Canaria, afronta "amb moltes ofertes que està mirant" per fitxar per un nou club, entre els quals podria ser s'hagués interessat per ell el MoraBanc, segons ha comentat.

Vives ha destacat que l'últim any ha estat complicat perquè bona part de la temporada se l'ha passat lesionat i s'ha mostrat il·lusionat per l'arribada de Jaume Porsanau a València, que havia estat un dels entrenadors que havia sonat per fer-se càrrec del MoraBanc. Finalment, Claver ha remarcat que la plantilla està pendent de la continuïta de Joan Carles Navarro al Barça i ha assegurat que està content amb Pesic a la banqueta perquè ha fet un final de temporada "molt bo".