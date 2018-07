Una altra baixa

El MoraBanc Andorra confirma que Przemek Karnowski no complirà el segon any de contracte que tenia

El MoraBanc Andorra segueix perfilant la plantilla de la temporada 2018-2019, la primera d’Ibon Navarro al capdavant del cos tècnic. El club va avançat respecte d’altres anys en el disseny de la plantilla, però durant aquesta setmana ha tingut dues baixes de jugadors que tenien contracte per a la propera campanya. El primer va ser Jaime Fernández, que va comunicar al club dimecres passat que no seguiria a Andorra per posar rumb a Màlaga, que ja ha fet efectiu el pagament de la clàusula de rescissió del contracte de 250.000 euros (dels quals una part anirà a parar a l’Estudiantes),