Guy Diaz va completar ahir la seva última prova de preparació per a la Copa del Món de BTT d’Andorra d’aquesta setmana amb molt bones sensacions. El ciclista del Principat va assolir una bona tercera posició a l’Open Barcelona, disputat dissabte a Avià, la qual podria haver millorat si no hagués estat per una avaria a la bicicleta en la penúltima volta quan anava segon. Per la seva part, el jove andorrà del Team Viladomat Kilian Folguera va acabar en la setena plaça de la categoria júnior.