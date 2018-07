Nova victòria de la sub-16, que segueix imbatuda a l'Europeu C (75-61)

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:19

La selecció andorrana sub-16 continua exhibint un gran nivell al Campionat d’Europa de la divisió C, que es disputa a San Marino des de dimarts. Els de Cristian Vegas van sumar ahir la tercera victòria en el tercer partit contra Malta, per un solvent 75 a 61, la qual es va encarrilar al tercer període, en què els tricolors van assolir un parcial de 25 a 5 després d’anar al descans per sota en el marcador. Miguel Martí Chamorro va ser el més ben valorat de l’equip, amb un total de 19 punts, 17 rebots i 24 crèdits de valoració.

Aquest triomf va permetre a la sub-16 mantenir-se en la primera plaça de la classificació del grup B amb tres triomfs i cap derrota, igualat amb Gal·les, el rival d’Andorra d’avui (17.30 hores).