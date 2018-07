Iñaki Williams, de l'Athletic, protagonista de la cloenda

El cantant Henry Méndez va posar la nota musical a la fi de festa

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:21

El davanter de l’Athletic Club Iñaki Williams va ser l’estrella que va cloure ahir el primer torn del Nike Camp. El futbolista basc va realitzar diverses activitats amb els 350 nens participants i va respondre a les seves preguntes. Williams va transmetre als futurs cracks “la importància d’esforçar-se i treballar” per aconseguir els seus propòsits, i va destacar el privilegi que suposa “poder estar una setmana jugant a futbol”, ja que “és una gran sort”. “Jo mai havia estat en un campus semblant i, en part, envejo els nens”, va indicar. El jugador de l’Athletic també va confessar que era la seva primera visita al país i que “Andorra m’ha agradat molt”.

La primera setmana d’estada ha estat valorada molt positivament per Juanjo Rovira, director del Nike Camp: “Els participants s’han portat de meravella i els jugadors que han vingut han estat encan­tadors.”

La cirereta de la cloenda la va posar el cantant Henry Méndez, que va fer ballar l’Estadi Nacional amb música llatina. La setmana que ve, en el segon torn del campus, el bàsquet prendrà el protagonisme amb la presència de jugadors com Juan Carlos Navarro, Claver, Oriola, Abalde o Vives.