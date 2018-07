Anglaterra obté el bitllet per a les semifinals amb un triomf convincent contra Suècia i Croàcia elimina Rússia als penals i posa fi al somni de l’amfitriona

'De cap' a les semifinals (0-2) Maguire i Kane celebrant el primer gol, en l'enfrontament d'ahir entre Anglaterra i Suècia.

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:51

Redacció Samara / Sotxi

La Copa del Món 2018 ja és cosa de només quatre seleccions. França, Bèlgica, Anglater­ra o Croàcia es coronaran al cel del futbol el 15 de juliol a la gran final del Mundial a Moscou. Són els quatre combinats que han obtingut el bitllet per a les semifinals en uns quarts de final curiosament menys ajustats que els vuitens, en què hi va haver molts partits que es van decidir als penals o als segons finals dels partits.

Amb les victòries de França i Bèlgica davant l’Uruguai i el Brasil, el Mundial ja era només cosa de combinats d’Europa, i ahir Anglaterra i Croàcia van estrè­nyer més el cèrcol eliminant Suècia i Rússia. Els de Gareth Southgate van ser els més convincents en tombar els nòrdics per un solvent 0 a 2. Maguire va avançar de cap els seus al minut 30 i la sentència va arribar al 58, també de cap i obra d’Alli. No obstant això, enmig dels dos gols i després del segon, Pickford va treure dues mans providencials que van evitar que Suècia, que va plantar cara en tot moment a Anglaterra, tingués opcions reals d’assolir la remuntada.

Més va haver de patir Croàcia per passar de ronda. Rússia es va avançar al minut 31 amb una canonada per l’escaire i des de fora l’àrea de Cheryshev, però l’alegria li va durar poc a l’afició russa ja que vuit minuts després, Kramaric feia l’empat en una bona jugada de combinació que ell va culminar de cap. Cap de les dues seleccions va ser capaç de marcar en tota la segona part i el duel se’n va anar a la pròrroga. En aquesta, Vida va desequilibrar la balança als 10 minuts amb una rematada de cap en una acció de córner, però Fernandes va situar l’empat de nou a cinc minuts pel final i va enviar el partit als penals. Rússia va errar dos cops des dels onze metres i es va acomiadar de guanyar el seu Mundial.

Dimarts es disputarà la primera semifinal entre França i Bèlgica (20 h) i dimecres la segona entre Anglaterra i Croàcia (20 h). D’allà sortiran els dos països que s’enfrontaran en el partit de futbol més important que es juga cada quatre anys.