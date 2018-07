El tour més 'andorrà'

Fins a 14 ciclistes amb llicència de la Federació Andorrana prendran part en la sortida avui de ‘Le Grande Boucle’

La nòmina de ciclistes professionals que estableixen la seva residència a Andorra cada any és més gran. Enguany, la Federació Andorrana de Ciclisme va expedir un total de 38 llicències professionals, de les quals onze eren de nous corredors que havien decidit instal·lar-se al país en l’últim any, a més del director esportiu de l’equip Sky, Nicolas Portal. Des que el principal referent en aquesta matèria, Joaquim Purito Rodríguez, va traslladar-se al país, la popularitat d’Andorra entre el pilot ha crescut com l’escuma i tots ells han volgut comprovar in situ què és entrenar per les excel·lents car­reteres i muntanyes