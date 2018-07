El MoraBanc haurà de pagar l''Estu' per Jaime Fernández

El contracte que va signar el base amb l’entitat andorrana recollia una compensació per als col·legials en cas de traspàs

El MoraBanc Andorra no podrà disposar en la seva totalitat dels 250.000 euros que rebrà de l’Unicaja en concepte de rescissió del contracte de Jaime Fernández. El vincle que el base va signar amb el MoraBanc l’estiu passat per tres temporades recollia una compensació econòmica que ambdós clubs van pactar en cas de traspàs a un altre club o d’una segona operació, com ha estat el cas. Per tant, per atendre aquest acord, el club del Principat ha de pagar a l’Estudiantes una part dels 250.000 euros que rebrà per la sortida de Jaime Fernández a l’Unicaja Màlaga.

D’altra banda, el