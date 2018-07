El MoraBanc ha quedat enquadrat al grup A de l’Eurocup amb l’Estrella Roja de Belgrad i el Galatasaray Istanbul com a rivals més forts

Un sorteig per als gurmets del bàsquet europeu, amb equips consolidats a la segona competició continental i amb altres que venen de disputar l’Eurolliga. Un grup heterogeni i, d’entrada, atractiu i obert per poder somiar en l’accés del MoraBanc al Top-16. Estrella Roja de Belgrad, Galatasaray Istanbul, Germani Brescia Leonessa, Ratiopharm Ulm alemany i AS Mònaco seran els rivals del conjunt andorrà a la primera fase de la competició. Una lligueta que els tricolors encetaran el 3 d’octubre a l’Abdi Ipekçi Arena d’Istanbul davant el Galatasaray, campió de l’Eurocup fa dos anys, i que clouran al Poliesportiu amb la visita