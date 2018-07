Tercers d'Europa

El pitch-and-putt andorrà segueix en un gran estat de forma. I una prova és el gran bronze que va assolir el conjunt del Principat en el Campionat d’Europa per equips disputat a Orduña (País Basc) fa un parell de setmanes, el qual encara celebren. Toni Armengol, Josep Escabrós, Gonzalo Mendoza, Ricard Morat, Moisés Pernía i Joan Jordi Segura, amb Xavier Feliubadaló com a capità, van realitzar un molt bon torneig tombant combinats com el de Noruega, per 6 a 3, o el de la Gran Bretanya, en el desempat, que els va dur a la tercera posició de tot un