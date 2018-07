França i l’Uruguai, dues favorites al títol, es juguen un bitllet per a les semifinals

Poder contra coratge per obrir els quarts Griezmann i Giroud celebrant el primer gol del duel de vuitens contra l'Argentina. FIFA

Actualitzada 06/07/2018 a les 07:39

Redacció Nijni Nóvgorod

La Copa del Món de Rússia del 2018 ha viscut un descans de dos dies, però l’acció torna avui amb dos enfrontaments que es presenten molt emocionants. Primer (16 h), França i l’Uruguai, dues de les favorites al títol, obriran els quarts de final en un duel d’invictes. La gran incògnita prèvia al matx és si Edinson Cavani podrà jugar o no. El davanter uruguaià va fer un doblet de gols en el partit dels vuitens contra Portugal que va dur els seus a la següent ronda, però es va haver de retirar del camp abans d’hora amb molèsties musculars. El seleccionador, Óscar Tabárez, no va avançar ahir si podria disputar alguns minuts, malgrat que tot indica que no serà titular i començarà el partit des de la banqueta.

Per la seva part, després de tombar l’Argentina de Leo Messi, França té a disposició tots els jugadors. Els bleus volen exhibir tot el seu poder mostrat fins ara en aquesta Copa del Món i fer front així al coratge de l’Uruguai. Els de Didier Deschamps tenen una estadística a favor considerable contra equips sud-americans: no han perdut cap dels nou últims partits mundialistes contra conjunts de la Conmebol. Amb tot, el tècnic no es refiava gens i argumentava que, amb Cavani o sense, el combinat uruguaià serà perillós. “Si no hi és Cavani tampoc canviarà totalment la cara de l’Uruguai”, va dir.

L’espectacle no acabarà amb aquest duel, ja que el segon partit de quarts de final del dia també enfrontarà dos conjunts favorits al títol i invictes fins al moment. La Brasil de Neymar, Coutinho i companyia s’enfrontarà a la Bèlgica de Lukaku i Hazard. A diferència del partit de vuitens, la canarinha podrà comptar amb Marcelo per a aquest matx.