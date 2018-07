Ferrao vol lluitar per tots els títols la temporada vinent

El brasiler va instruir una cinquantena de joves al Poliesportiu

La de Carlos Vagner Gularte Fer­rao era una de les visites que els joves participants en el Nike Camp, i aficionats al futbol sala, esperaven amb més il·lusió. Màxim golejador de l’LNFS per segon any consecutiu i un dels millors pivots del món, el brasiler va transmetre tots els seus coneixements i va aconsellar una cinquantena de futurs cracks. Abans de la sessió de treball, però, no van deixar escapar l’oportunitat de preguntar al seu ídol quan es va aficionar al futbol o com havia viscut aquesta darrera temporada. Perdre el títol de lliga davant l’Inter Movistar al cinquè partit,