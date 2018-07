Jaime Fernández se'n va

El base madrileny i l’Unicaja ja han comunicat al MoraBanc la intenció d’abonar la clàusula

La història de Jaime Fernández amb el MoraBanc escriu ja el seu epíleg. Un vincle profitós, però efímer, ja que el madrileny només completarà una de les tres temporades que va signar l’estiu passat quan, no sense polèmica, va deixar Estudiantes per arribar a Andorra. Fernández va comunicar ahir al club la voluntat de fer efectiva la clàusula de sortida –250.000 euros– per canviar d’aires i per atendre l’oferta que ja tenia lligada amb l’Unicaja per a tres temporades. Tot feia pensar que la situació es desbloquejaria en qüestió de dies. El propòsit de l’equip malagueny de fer-se amb els