Bulgària, Noruega i Txèquia, rivals d'Andorra al Preeuropeu

Actualitzada 05/07/2018 a les 07:22

La selecció de futbol platja disputa demà el primer partit del Preeuropeu de la modalitat, que enguany acull la localitat portuguesa de Nazaré. L’equip nacional, que compta amb sis debutants a la convocatòria, estarà dirigit pel tàndem format per Moisés Gonçalves i Xavi de la Rosa. Andorra ha quedat enquadrada en el grup 1 de la divisió B, amb Bulgària, que serà el primer rival demà, Noruega i la República Txeca. Uns rivals “molt potents físicament”, tal com va apuntar ahir Gonçalves. El tècnic va lamentar la manca de preparació per a aquest torneig que ha tingut el combinat andorrà: “No hem pogut entrenar per primer cop fins a aquesta setmana” i, a banda de patir problemes amb el camp, Gonçalves va subratllar que havia estat difícil poder confeccionar la convocatòria. L’objectiu de l’equip és “competir” i millorar la imatge de l’any passat.