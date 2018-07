L’Unicaja Màlaga el vol vestir de verd i pretén pagar la clàusula de sortida, que expira el dia 14

L’excel·lent campanya facturada aquest recent curs per Jaime Fernández no ha passat desapercebuda per a molts equips de la Lliga Endesa. Al seu notable protagonisme al MoraBanc Andorra se li ha d’afegir la participació amb la selecció espanyola en sis finestres FIBA. Un aparador del qual l’Unicaja Màlaga vol treure rèdit, ja que la intenció de l’entitat andalusa és reunir els diners de la clàusula de sortida que el base madrileny té estipulada al contracte –250.000 euros– i portar Fernández a jugar al Martín Carpena.

Ahir, des de Màlaga, es va apuntar que l’Unicaja estaria perfilant un contracte de tres temporades