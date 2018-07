El jugador i el club malagueny ja han comunicat al MoraBanc que abonaran la clàusula de 250.000 euros per deixar Andorra

Jaime Fernández marxa a l'Unicaja Jaime Fernández en el partit contra l'Unicaja aquest any a Andorra Fernando Galindo

Actualitzada 04/07/2018 a les 19:03

Redacció Andorra la Vella

El base madrileny Jaime Fernández canvia el MoraBanc per l'Unicaja. El jugador i el club malagueny ja han comunicat als andorrans la intenció de pagar els 250.000 euros de la clàusula que permet rescindir el contracte perquè pugui fitxar per les tres temporades que té aparaulades amb l'Unicaja.

La sortida de Fernández arriba després de completar només una de les tres temporades que va signar l'estiu passat provenent d'Estudiantes i es tracta d'una baixa sensible per al MoraBanc. L'abonament de l'import de la clàusula es pot fer efectiu fins al 14 de juliol.