Cristiano Ronaldo, a punt de marxar del Reial Madrid i fitxar per la Juventus per 100 milions

Cristiano Ronaldo està més lluny que mai del Reial Madrid. No és el primer cop que s’especula amb la sortida de l’estrella lusitana del conjunt blanc, però sembla que aquesta vegada va de debò i que Ronaldo fitxarà per la Juventus els propers dies a canvi de 100 milions d’euros.

La seva clàusula de rescissió amb el Madrid és de 1.000 milions, però segons mitjans madrilenys el futbolista i el president blanc, Florentino Pérez, haurien arribat a un acord perquè el jugador sortís per una quantitat inferior a la de la clàusula.

La incorporació de Cristiano al club torinès seria per les properes quatre temporades i cobraria 30 milions d’euros l’any.