La selecció anglesa elimina Colòmbia a la tanda de penals i es planta als quarts de final

Anglaterra, amb patiment La selecció anglesa celebrant la classificació per als quarts de final.

Actualitzada 04/07/2018 a les 07:18

Redacció Moscou / Sant Petersburg

El Mundial de les sorpreses va estar a punt de cobrar-se ahir una nova víctima de renom amb Anglaterra, tot i que finalment el conjunt dels tres lleons va salvar-se a la tanda de penals i torna a uns quarts de final de la Copa del Món per primera vegada des de fa 12 anys, quan ho va aconseguir a la cita celebrada a Alemanya el 2006.

El matx va començar igualat i sense ocasions clares per a cap dels dos equips fins al tram final de la primera meitat, quan Colòmbia ho va provar amb un xut llunyà de Quintero. Els sud-americans no van poder comptar finalment amb James, que va veure el matx lesionat des de la grada, però ni de bon tros es van veure superats pels anglesos.

El partit va canviar al minut 54, quan un penal tan clar com absurd de Carlos Sánchez va fer que Kane avancés el conjunt europeu des dels onze metres. Però un dels grans protagonistes cafeteros d’aquest Mundial, Yerry Mina, encara no havia dit la seva última paraula, i amb un magistral cop de cap a la sortida d’un córner al minut 93 va enviar el duel a la pròrroga.

Al temps extra, Yerri Mina hauria pogut avançar la seva selecció amb una altra rematada de cap a la sortida d’un córner, però va sortir desviada per poc i el duel va anar als penals. Colòmbia ja es veia a quarts després de marcar els tres primers i veure l’errada de Henderson, però Uribe i Bacca van fallar els dos últims xuts, mentre que Trippier i Dier els van enviar a dintre per plantar a Anglaterra a la següent ronda.

A l’altre partit de la jornada, Suècia va donar la sorpresa i va desfer-se de Suïssa amb un solitari gol de Forsberg. Els helvètics van portar el pes i la possessió del joc, però les ocasions més clares van ser des de l’inici per als escandinaus, que van avançar-se al minut 66 amb una jugada amb fortuna. Forsberg va xutar des de la frontal i el seu xut va rebotar en Akanji, deixant totalment descol·locat el porter Sommer, que no va poder evitar el gol que va classificar Suècia per a quarts per primera vegada des del Mundial dels Estats Units del 1994.