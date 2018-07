El MoraBanc només anirà al tempteig per Walker

El termini per presentar ofertes qualificades per renovar jugadors que acaben contracte va finalitzar ahir a la mitjanit

El MoraBanc Andorra va presentar una oferta qualificada per David Walker, que acabava contracte amb el club tricolor, per garantir-se el dret a tempteig sobre l’aler nord-americà en cas de que li arribi alguna oferta d’un altre club de la Lliga Endesa. El termini per presentar aquestes ofertes qualificades als jugadors que finalitzaven contracte va acabar ahir a la mitjanit i el club tricolor va decidir presentar-ne només per Walker, i no per Landing Sanè, John Shurna o Colton Iverson, tot i que això no implica que no puguin seguir com a tricolors.

Amb l’oferta qualificada del MoraBanc, Walker té fins