La ‘canarinha’ ja és a quarts de final després de superar Mèxic guiada per Neymar

El Brasil no falla Neymar Júnior celebrant el gol aconseguit ahir en el duel de vuitens de final contra Mèxic.

Actualitzada 03/07/2018 a les 06:39

Redacció Samara

El Brasil va derrotar ahir Mèxic per 2 a 0 i ja és a quarts de final del Mundial. No va ser un partit excessivament brillant de la canarinha, però la realitat és que els brasilers són a només tres partits de guanyar la sisena Copa del Món, una situació que veient com han anat caient alguns dels altres candidats a guanyar el Mundial sembla més que factible. El duel va tenir un clar protagonista, Neymar Júnior, que va guiar el Brasil cap a quarts amb un gol i una assistència.

El seleccionador mexicà, Juan Carlos Osorio, ho havia avisat el dia abans, i Mèxic ho va complir i no va sortir ni de bon tros amb por, sinó que va voler la pilota des de l’inici per complicar el matx a la pentacampiona del món. De fet, els primers 25 minuts van ser completament del tri, tot i que no va mostrar-se encertat de cara a porta gràcies a les accions defensives del Brasil.

Neymar va canviar la tendència amb una bona jugada individual, però el porter Ochoa, un altre dels protagonistes de la tarda, va evitar l’u contra u amb el davanter. La jugada de Ney va donar ales als brasilers, que van veure com Gabriel Jesus i Coutinho disposaven de dues ocasions clares en tan sols dos minuts que posaven l’ai al cor a Mèxic, i que provocaven que fessin un pas enrere veient el domini momentani del Brasil, tot i que el marcador no es va moure i es va arribar al descans sense gols al marcador.

El partit va canviar ràpidament a la represa, quan Willian va fer una cavalcada per la banda esquerra i va fer una centrada al segon pal, on va arribar Neymar per posar la bota i avançar el Brasil. L’exjugador del Barça va prendre les regnes del matx amb les seves habituals conduccions i retencions de pilota que van provocar diverses faltes dels rivals.

Mèxic es veia fora del Mundial i per això va haver de tornar a fer un pas endavant a la recerca de l’empat liderat per Vela i Guardado, però el Brasil va resistir com un campió amb una bona intervenció del porter Alisson. Els brasilers aguantaven i sortien al contraatac, però no acabaven de materialitzar el gol que sentenciés el partit i donés tranquil·litat als de Tite fins que al minut 86 Neymar va tornar a fer una conducció de les seves després d’una passada a l’espai de Fernandinho, i va deixar-li el gol en safata a Firmino, que tot sol dintre de l’àrea petita va certificar el pas del Brasil als quarts de final del Mundial i el paper de màxim favorit per fer-se amb la Copa del Món.