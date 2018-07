Augmenten les subvencions

El ministeri d’Esports destina 3.402.247,49 euros a les entitats, 224.181,49 més que l’any passat

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports augmentarà un 7 per cent la xifra de les subvencions a les entitats esportives en l’exercici del 2018. La xifra total per enguany serà de 3.402.247,49 euros, 224.181,49 euros més que l’any passat, tot i que a aquesta xifra s’hi ha de sumar la partida nominal dels pressupostos generals de l’Estat d’1.250.000 euros destinada al BC MoraBanc Andorra per a la plantilla professional, que situa les ajudes totals del Govern en 4.652.247,49 euros. De les 36 entitats que reben subvenció del ministeri, la majoria veuen incrementada la quantitat respecte a l’any passat (19),