La ‘roja’ cau eliminada als penals contra Rússia i diu adeu a un Mundial en què la imatge donada ha quedat molt lluny del que s’esperava

Espanya fracassa Isco, estirat damunt el terreny de joc, es lamenta de l'eliminació d'Espanya del Mundial. FIFA

Actualitzada 02/07/2018 a les 07:27

Redacció Moscú

“Fracàs absolut”. D’aquesta manera definien els mitjans i gran part dels aficionats espanyols el paper de la seva selecció a la Copa del Món després de caure eliminada als penals per Rússia ahir. La roja era la selecció favorita a guanyar el Mundial a les apostes, i tot i caure al costat més bo del quadre del camí cap al final, va veure com als vuitens havia de fer les maletes per tornar cap a casa. A més, es va acomiadar de Rússia deixant una imatge molt inferior a la que s’esperava en els quatre partits que ha jugat, en els quals ha assolit una victòria per la mínima i tres empats.

Ahir, el combinat dirigit per Fernando Hierro va quedar-se curt davant un equip inferior i molt defensiu. Espanya es va avançar al minut 11 amb un gol en pròpia porta d’Ignashevich, però abans d’acabar la primera part Dzyuba va transformar un penal per mans clares de Piqué.

La roja no va generar massa ocasions tot i tenir la possessió de la pilota durant tot el partit i va pagar-ho car anant a la loteria dels penals. En aquesta, Koke i Iago Aspas van errar i van condemnar el combinat espanyol a l’eliminació en favor de Rússia, que no va fallar ni un dels quatre xuts que va fer des dels onze metres davant un David de Gea que només ha fet una aturada en tot el Mundial i que ahir novament va ser molt criticat. Per la seva part, Iniesta va anunciar que deixava la selecció, mentre que Hierro no aclaria si continuaria o no.



Croàcia, també als penals

En l’altre partit de vuitens que es va disputar ahir, Croàcia va eliminar Dinamarca als penals. Després de dos gols matiners, primer de Jorgensen al minut 2 i després de Mandzukic al 4’, cap dels dos equips va poder marcar en la resta de partit ni la pròrroga. Des dels onze metres, Subasic va aturar tres penals i va portar Croàcia als quarts, on s’enfrontarà a Rússia (1-1 [3-2]).

Avui, el Brasil s’estrena a la fase decisiva contra Mèxic en un duel que a priori parteix com a favorit. En l’altre matx de vuitens, Bèlgica s’enfrontarà al Japó.