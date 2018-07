El futbolista Sergio Gómez inaugura el Campus Nike a la capital

El jugador del Borrusia Dortmund ha compartit el matí amb els nens, amb els quals ha fet petits entrenaments i partits ràpids

Sergio Gómez Sergio Gómez amb participants del Campus Nike Fernando Galindo

Actualitzada 02/07/2018 a les 17:34

Redacció Andorra la Vella

El jugador del Borrusia Dortmund, Sergio Gómez, ha inaugurat aquest matí el Campus Nike, on ha compartit entrenament amb els nens assistents i ha realitzat diversos partits ràpids amb aquests. Gómez s'ha sentit "molt a gust" de poder estar en aquest campus de perfeccionament del futur al país, on ha ensenyat als assistents diverses tècniques de millora. El Campus Nike acull nens d'entre vuit i setze anys i es realitza en diversos camps del país, al llarg de la primera quinzena del mes de juliol, on els assistents podran entrenar com els jugadors professionals de futbol.