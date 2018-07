El COA fa autocrítica pels fluixos resultats als Jocs de Tarragona

Jaume Martí es mostra preocupat i assegura que “ens hem de posar les piles” de cara a pròximes cites

La delegació andorrana als Jocs Mediterranis de Tarragona no ha acabat de satisfer les expectatives del Comitè Olímpic Andorrà (COA), que tampoc eren massa altes, però els fluixos resultats assolits pels 31 representants que s’han desplaçat a la localitat catalana han fet que l’organisme hagi hagut de fer autocrítica. “Ja sabíem que anàvem a patir i hem patit. Per a uns pròxims Jocs ens hem de posar les piles perquè realment ens hem adonat que el nostre nivell no és gaire alt i ens hauríem de preparar millor, potser no tant tècnicament, però sí físicament”, manifestava el president del COA,