Andorra derrota San Marino i acaba en cinquena posició

Guille Colom va ser el millor del partit, amb 16 punts i 23 de valoració

La selecció andorrana de bàsquet va finalitzar en cinquena posició a l’Europeu de Petits Estats de San Marino després de derrotar ahir el conjunt amfitrió per 69-56. Els tricolors van obrir forat des de l’inici amb el 18-10 al final del primer quart, i van saber mantenir la diferència al segon i tercer període durant la millora dels locals, per acabar sentenciant el partit a l’últim temps amb un parcial de 23-13.

Guille Colom va ser el jugador més destacat del partit, amb 16 punts, 7 rebots, 7 assistències i 4 recuperacions per assolir 23 crèdits de valoració, mentre que el