França i Uruguai eliminen Argentina i Portugal i deixen el Mundial orfe dels dos millors jugadors del món als vuitens de final

Messi i Cristiano, a casa Leo Messi es lamenta damunt del terreny de joc després de l'eliminació d'Argentina del Mundial. FIFA

Actualitzada 01/07/2018 a les 07:22

Redacció Kazan / Sotxi

Leo Messi i Cristiano Ronaldo són dos jugadors que han marcat una època i s’han guanyat el dret a estar en la llista dels millors de la història, la qual per a molts està encapçalada per ells dos. Però hi ha una mancança en els seus cur­rículums que per a molts altres fa que no passin a ser considerats els números 1 de sempre: una Copa del Món. Cap dels dos l’ha guanyada i de moment seguirà sent així després que ahir Argentina i Portugal caiguessin eliminades als vuitens de final del Mundial contra França i Uruguai, respectivament.

Ambdós combinats van caure en circumstàncies ben diferents. Per una part, després d’una fase de grups plena de dubtes, l’albiceleste va dir adeu en un autèntic partidàs de futbol contra els gals (possiblement el millor que s’ha vist fins ara a Rússia), en què es van arribar a marcar fins a set gols. Griezmann va avançar als francesos al minut 13 de penal, però poc abans d’enfilar el camí cap a vestidors, Di María va empatar amb un golàs des d’uns 25 metres per tota l’esquadra.

Només començar la segona part, Mercado va situar per davant Argentina aprofitant un xut de Messi que ell va desviar a dins la porteria. L’alegria, però, els va durar poc als de Sampaoli, que van veure com Pavard feia un gran gol només 10 minuts després i als 20 minuts de la diana de Mercado ja perdien per 4 a 2. França va marcar tres gols en un tres i no res i en aquest punt va aparèixer Kylian Mbappé, l’MVP del partit, per guiar la seva selecció als quarts de final amb dos gols de gran qualitat. Al temps de descompte, Agüero va fer el 4 a 3, que de poc va servir per evitar l’eliminació. Molts jugadors de l’albiceleste van aprofitar l’eliminació per anunciar el seu adeu de la selecció, com Mascherano i Biglia. Ara, queda el dubte de si Messi seguirà el mateix camí.

Per l’altra part, Portugal es va acomiadar de Rússia tot i fer un gran partit en què no va parar d’assetjar la porteria uruguaiana. La diferència, però, la va marcar Edinson Cavani. El davanter va fer un doblet de gols, primer al minut 7 i després al 57’, i es va vestir d’heroi del seu país guiant-los als quarts, per als quals és dubte després de retirar-se amb molèsties abans d’hora. Pepe va donar esperances als lusitans per uns instants amb l’empat al minut 54, però malgrat la insistència, a Portugal li va faltar gol i ho va pagar car amb l’eliminació del Mundial, molt abans del que segurament esperava.