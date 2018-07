Andorra supera Moldàvia i lluitarà per la cinquena plaça

Els tricolors vencen per 54 punts i avui juguen contra San Marino

La selecció andorrana de bàsquet va desfer-se ahir de manera contundent de Moldàvia i lluitarà per la cinquena posició de l’Europeu de Petits Estats que s’està fent a Serravelle (San Marino.)

Després de la decepció per no classificar-se per a les semifinals, els tricolors van arrencar la lluita per les posicions de la cinquena a la setena arrasant Moldàvia en un duel que els de David Eudald van començar dominant des de l’inici, i és que al final del primer quart, els del Principat ja doblaven el seu rival en el marcador (15-31), una distància que es va anar ampliant fins