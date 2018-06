“Trobo una mica desmesurada la polèmica per la plataforma”

Acaba d’agafar les regnes de la FAE en substitució d’Albert Coma. El nou màxim dirigent enceta el mandat amb el gran repte de les finals de la Copa del Món del 2019 a l’horitzó

Josep Pintat, Pepi, per a tothom, va ser escollit president de la Federació Andor­rana d’Esquí (FAE) dimecres en unes eleccions a les quals només va concórrer la seva candidatura. Amb la seva junta, es presenta com una directiva continuista a la d’Albert Coma, que va deixar el càrrec després de 18 anys. Ara té al davant un mandat de quatre anys amb grans reptes, el primer ben a prop.



Com es va engrescar a presentar una candidatura a la presidència de la FAE?

L’Albert (Coma) un dia em va trucar i em va comentar que em volia veure. Jo no m’ho esperava