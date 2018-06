França i Argentina obren els vuitens de final del Mundial en un duel en què el combinat gal surt com a favorit per passar a quarts

L'hora de la veritat Argentina, amb Messi al centre, celebra la victòria contra Nigèria a la fase de grups.

Actualitzada 30/06/2018 a les 07:10

França i Argentina obren avui la fase decisiva del Mundial amb la disputa dels primers emparellaments de vuitens de final. El Kazan Arena obrirà el foc a les 16.00 hores amb el duel entre dues de les seleccions que sempre són candidates a fer-se amb la Copa del Món, però que han arribat de maneres molt diferents a aquesta eliminatòria.

El combinat gal no coneix la derrota en els tres primers partits que ha disputat (victòries contra Austràlia i Perú, i empat contra Dinamarca), a més, Didier Deschamps va donar descans a molts dels seus futbolistes habituals a l’últim partit de la primera fase, fet que podria donar cert avantatge al conjunt francès per davant dels argentins. Tot i el favoritisme de França, el seu capità, Hugo Lloris, va admetre ahir a la roda de premsa prèvia que “estem molt ansiosos. Argentina és l’últim finalista i és una enorme nació futbolística”, a més va admetre que “és un desafiament importantíssim i estem aquí per guanyar, ara comença un altre Mundial”.

Pel porter bleu, la clau per passar a quarts de final està en “la solidesa en defensa, i comptar amb el talent dels de dalt per marcar la diferència”. Lloris també va destacar d’Argentina que “són un gran rival que té a Messi, que pot decidir ell sol un partit com ha fet molts cops”, mentre que sobre l’estrella francesa, Griezmann, va manifestar que “és un partit perquè estigui al seu millor nivell i faci la seva millor actuació al Mundial. Ha anat a poc a poc quant a estadístiques, però ha treballat com ningú per l’equip”.

A l’altra banda, l’albiceleste arriba amb dubtes després d’aconseguir la classificació per a vuitens de manera agònica contra Nigèria, i tot apunta que Sampaoli canviarà de nou l’alineació amb l’entrada de Pavón per Higuaín per jugar juntament amb Messi de fals nou. El tècnic va declarar que “sortirem amb el ganivet entre les dents”.



URUGUAI-PORTUGAL

L’altre duel de la jornada es viurà a partir de les 20.00 hores a Sotxi, on Portugal, que ha anat de més a menys quant al joc des del debut contra Espanya fins a la desfeta contra l’Iran, buscarà contra l’Uruguai un lloc als quarts de final. El conjunt charrúa ha guanyat els tres duels de la fase de grups sense encaixar cap gol, però tot i això, el seleccionador lusità Fernando Santos, va explicar que “intentarem trobar la millor forma per marcar-los. Rússia va tenir ocasions i fins i tot Egipte els van fer gols”, a més, va afegir que “nosaltres tenim la capacitat de fer sempre un o dos gols, i ens hem d’equilibrar i defensar bé, i no exposar-nos als contraatacs”.