El Girls Bike Weekend aterra a Pal Arinsal amb 125 'riders'

Vallnord Pal Arinsal acull aquest cap de setmana la cinquena edició del Girls Bike Weekend, que busca incrementar la presència de públic femení en la modalitat de la bicicleta de muntanya. Enguany hi haurà 125 riders participants, dels quals 83 seran dones, procedents de manera majoritària del Principat i d’Espanya.

El Girls Bike Weekend tindrà activitats per a tots els nivells i propostes conjuntes com una baixada en grup diumenge des del Pic del Cubil o concursos. El programa també tindrà classes d’iniciació per a persones debutants, tallers de mecànica o tallers d’entrenament de força.