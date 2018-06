Nova jornada amarga per als andorrans a Tarragona

L’equip de golf tanca la participació amb una 11a plaça en conjunts

Els Jocs Mediter­ranis de Tarragona segueixen sense donar fruits per a la delegació andorrana, que cada vegada va esgotant les seves opcions de complir els objectius marcats pel Comitè Olímpic Andorrà. Ahir, el golf va abaixar el teló amb una onzena posició d’Andorra en la classificació per equips masculina, d’entre 12 països. Kevin Esteve va ser el millor posicionat, amb una 21a plaça, i Ramon Armengol va acabar 28è, mentre que Julià Vassort va ser 36è. En noies, Maria Creus va obtenir una plaça més bona, acabant en la 16a.

Per altra banda, el bàsquet 3x3 es va reprendre ahir després