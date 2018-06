L'FC Andorra demana 20.000 euros més de subvenció

L’FC Andorra va celebrar ahir al vespre l’assemblea general ordinària, en la qual va tractar diversos temes de l’actualitat del club. Un va ser el projecte de pressupost per a la propera temporada. El club, igual que la resta d’entitats del país, està pendent de la subvenció de Govern, que està al caure. Després de reduir el deute històric en 50.000 euros per situar-lo en 200.000, Albert Ferré va demanar 20.000 euros més a la secretària d’Estat d’Esports per arribar a uns 165.000 euros, tot i que el projecte de pressupost es mantenia en els 145.000.

#1 JOan

(29/06/18 09:01)