Els descartats pel Barça

El club blaugrana rescindeix el contracte de Moussa Diagne i Sasha Vezenkov, i el MoraBanc els vol fitxar

El MoraBanc Andorra està avançant molta feina als despatxos aquest any, a diferència del que va passar l’estiu passat, que va costar més temps dissenyar la plantilla. Encara no ha arribat el juliol i Francesc Solana ja té lligades set peces per a la temporada vinent. Són Dylan Ennis, ara per ara l’únic fitxatge, David Jelínek, Guille Colom, Oliver Stevic, Beqa Burjanadze, Jaime Fernández i Andrew Albicy. Aquest últim, en cas que li arribi una oferta d’un equip d’Eurolliga marxarà, situació que almenys de moment no s’ha donat. A més, el club està pendent d’una resposta de David Walker a