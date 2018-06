Bèlgica, pel camí difícil

Els de Robert Martínez s’imposen a Anglaterra i accedeixen als vuitens com a primers de grup, pel costat del quadre teòricament més complicat

Actualitzada 29/06/2018 a les 07:06

Redacció Kaliningrad

Bèlgica i Anglater­ra van tancar ahir la fase de grups del Mundial de Rússia 2018 en un duel en què curiosament el guanyador sortia perjudicat i el perdedor beneficiat. Ambdues estaven classificades ja pels vuitens de final i només quedava saber qui ho faria com a primera i qui com a segona. Els dos combinats havien sumat exactament els mateixos punts en els dos primers partits i tenien els mateixos gols marcats i encaixats, per la qual cosa tot estava obert i deixava les targetes grogues en el punt de mira en cas d’haver de fer un desempat.

El tema estava en el fet que qui guanyés el partit o passés com a primera de grup, aniria al costat complicat del quadre d’eliminatòries, en el qual es troba Brasil en un possible encreuament als quarts, a més de França, Portugal, Uruguai o Argentina en cas d’arribar a semifinals, mentre que a l’altre costat, els noms de les seleccions són menors, com el de Suècia, Suïssa, Rússia o Dinamarca, tot i que hi ha Espanya, Croàcia i Colòmbia.

No obstant això, Bèlgica va aplicar la lògica que s’ha de guanyar qualsevol rival si es vol ser campió, sense importar la magnitud del seu nom o el palmarès. A més, hi havia en joc demostrar que davant un combinat de major nivell també es podia deixar una gran imatge, i Bèlgica va sortir guanyant en aquest aspecte gràcies a un golàs d’Adnan Januzaj al minut 51 (0-1). Amb el triomf, els de Robert Martínez es classificaven com a primers de grup i s’enfrontaran al Japó als vuitens, mentre Anglaterra, segona, se les haurà de veure amb Colòmbia.

En l’altre partit del grup G entre Panamà i Tunísia, en el qual no hi havia res en joc, perquè les dues seleccions ja estaven eliminades abans de saltar al camp, el combinat africà va remuntar i es va adjudicar el triomf i tercer lloc del grup (1 a 2). D’aquesta manera, es va posar fi a la fase de grups i avui, per primera vegada en 15 dies, el Mundial viurà una jornada sense partits. No obstant això, l’espera durarà ben poc perquè demà mateix ja arrenca la fase d’eliminatòries amb un França-Argentina (16 h). També demà, Portugal s’enfrontarà a l’Uruguai (20 h), i diumenge serà el torn d’Espanya, que jugarà contra Rússia, i Croàcia se les veurà amb Dinamarca. Brasil entrarà en acció contra Mèxic dilluns, dia en què també es disputarà el Bèlgica-Japó. Dimarts serà l’última jornada de vuitens, amb el Suècia-Suïssa i el Colòmbia-Anglaterra.