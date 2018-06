Nova cita d'Albert Llovera al Mundial en l'escenari més complicat

El calendari del Campionat del Món de ralicròs 2 no s’atura i només dues setmanes després de la darrera cita a Noruega, Albert Llovera afronta una nova prova a Suècia, en l’escenari més complicat de tota la temporada. “És la pista més exigent del campionat. A més, la llista d’inscrits és la més nombrosa”, explica el pilot. De moment, hi ha uns 31 inscrits, gairebé el doble que les cites anteriors. Llovera comptarà amb el desavantatge afegit que no ha pogut fer reglatges mecànics al vehicle, que ha deixat a terres escandinaves. L’andorrà ja és a Suècia, on demà disputarà