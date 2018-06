Les cases d'apostes donen l'Engordany com a favorit

El quadre andorrà debuta avui en competició europea a l’Estadi Comunal davant l’SS Folgore de San Marino

El gran projecte esportiu i/o econòmic que va engegar l’estiu passat la Unió Esportiva Engordany pren sentit a partir d’aquesta nit a l’Estadi Comunal (20.00 hores), amb el partit d’anada de la primera ronda de l’Europa League contra l’SS Folgore de San Marino. Certament, el conjunt que dirigeix com a primer entrenador Pepe Mengual, i no pas Otger Canals, per qüestions de paperassa de la UEFA, va tenir la fortuna de cara el dia del sorteig, ja que és clarament superior.

I de fet, a la majoria de cases d’apostes internacionals el donen com a clar vencedor, quelcom bastant curiós i