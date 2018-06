Alemanya, eliminada del Mundial de Rússia després de perdre contra Corea del Sud, allarga així el malastruc dels vigents guanyadors

La maledicció del campió El davanter Mario Gómez i el central Mats Hummels lamentant-se per una ocasió fallada. FIFA

Actualitzada 28/06/2018 a les 07:12

Redacció Kazan / Iekaterinburg

La maledicció del vigent campió del Mundial se segueix complint i, per tant, ahir li va tocar a l’Alema­nya de Joachim Löw, que no va saber guanyar la República de Corea del Sud i, fins i tot, es va veure superada per 2 a 0. La Mannschaft, que va aixecar el trofeu el 2014, no estarà als vuitens de final de la present cita de Rússia, tal com li va succeir a Espanya quatre anys enrere. La Roja venia de coronar-se a Sud-àfrica el 2010 i és que aquest malastruc continua tenint historial.

Per exemple, al continent africà Itàlia, que s’havia endut la grossa el 2006 a terres alemanyes, va quedar última a la fase de grups. I anteriorment, el 2002, França també va caure estrepitosament i sorprenentment, ja que havia conquerit la Copa del Món que el mateix país gal havia organitzat durant el 1998. La cara de Löw, que continuarà en el càrrec segons la federació, era un poema, ja que passarà a la història, juntament amb els homes que va seleccionar, com l’entrenador que va sumar la quarta estrella a la samarreta germànica i alhora com el que va capitanejar la primera eliminació de la selecció alema­nya a la fase de grups en tota la història dels Mundials.

Pròpiament pel que fa a l’enfrontament, els germànics havien de vèncer una Corea virtualment eliminada i van topar amb l’encert del porter Cho Hyun-woo i, consegüentment, amb el desencert de jugadors de la talla de Timo Werner, Mario Gómez, Toni Kroos o Mats Hummels, entre molts d’altres.

En l’altre matx del grup F, Suècia anava per feina liquidant Mèxic (0 a 3) amb una autèntica exhibició de seriositat tàctica i això, sens dubte, va posar encara més nerviós i dubitatiu el quadre alemany, que lògicament estava al cas del que succeïa. A l’afegit Corea del Sud va assaborir la glòria, gràcies a una diana de Young-Gwon Kim (validada pel VAR), i posteriorment l’estrella Heung-Min Son va fer embogir el Kazan Arena. En definitiva, els suecs, sense Zlatan Ibrahimovic, primers, i Mèxic, amb el crit de guer­ra coses chingonas, segon. I d’aquesta manera, els mexicans es veuran les cares als vuitens amb el Brasil i els nòrdics amb Suïssa.