Jornada amarga dins el 'nyap' organitzatiu a Tarragona

Actualitzada 28/06/2018 a les 07:09

Redacció Tarragona

Els Jocs del Mediterrani de Tar­ragona estan encadenant dia rere dia problemes organitzatius. Des d’àrbitres que es planten perquè no cobren fins a pavellons buits i cerimònies de medalles amb una imatge trista. L’organització no ho està tenint fàcil per deixar una bona imatge i ahir va tenir un altre problema que va afectar, entre d’altres, esportistes andorrans en el bàsquet 3x3. Durant l’Espanya-Eslovènia, una part de la pista es va trencar i es va haver de suspendre la resta de duels de la jornada, ja que l’estat en què va quedar posava en perill la integritat física dels jugadors.

Els equips tricolors només van poder disputar dos dels cinc enfrontaments previstos ahir. Els nois van caure per 10 a 22 contra Sèrbia mentre que les noies van cedir per 5 a 20 contra Espanya. Avui s’enfrontaran a Grècia i Portugal, i els homes a Macedònia, com estava previst ahir.

En atletisme, Carles Gómez no es va poder classificar per a la final dels 1.500 metres tot i assolir la millor marca de la temporada (3’56’’95). Per la seva part, en ciclisme Òscar Cabanas va ser el millor posicionat en la prova de línia amb la 37a plaça, seguit de Samu Ponce, 39è, arribant ambdós a més de 19 minuts del gua­-nyador. Marc Gasa no va acabar. En el tercer i penúltim dia en golf, Maria Creus era 16a, mentre que Ramon Armengol, Kevin Esteve i Julià Vassort eren 24è, 26è i 35è, respectivament, i desens en la classificació per equips.

Avui s’estrenen a Tarragona Alda Babi i Karim Nsir en judo, i Bruno Santmann i Frederic Breton en petanca.