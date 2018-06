El MoraBanc presenta Ibon Navarro, que creu que l’equip encara té marge de creixement i que pot anar més enllà

El MoraBanc Andorra ja ha arrencat una nova etapa. Ibon Navarro va ser presentat ahir com a nou entrenador del club a la seu central de MoraBanc i va demostrar des del primer moment una gran ambició d’anar més enllà en el camí de creixement constant que ha viscut el club en els darrers vuit anys amb Joan Peñarroya a la banqueta. El basc i el club creuen que encara hi ha marge de millora i per aquest motiu han decidit unir els seus camins. “Per sota dels equips Eurolliga i els que tots tenim al cap, aquest és el