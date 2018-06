França s’assegura la primera posició del grup C després d’empatar contra Dinamarca sense gols en un duel monòton

Líder i poc més Griezmann conduint l'esfèrica, durant el duel d'ahir entre França i Dinamarca.

Actualitzada 27/06/2018 a les 07:08

Redacció Moscú

França va complir el seu objectiu: acabar la fase regular líder del grup C. Això sí, el conjunt bleu va haver de fer ben poc, per no dir res, per poder assegurar-se el lideratge en el darrer partit abans d’encetar les eliminatòries. Els de Didier Descahmps ja tenien el bitllet per als vuitens de final lligat abans de saltar al camp i només els quedava per tancar el fet d’encapçalar la classificació del seu grup.

L’altre equip que podia robar-li aquest lloc era precisament el rival d’ahir, Dinamarca, que també tenia algunes petites possibilitats de quedar eliminat si Austràlia guanyava el Perú i el superava per diferència de gols, a més de si perdia contra França. És per aquest motiu que a ambdues seleccions els valia l’empat per complir els objectius. Aquestes aspiracions van provocar un dels partits més monòtons viscuts al Mundial fins ara, en el qual no es van veure ni ocasions, ni polèmiques, ni el VAR, ni espectacle, ni, en definitiva, històries per explicar. Va ser un no-res que va durar 90 minuts en què 22 jugadors esperaven el xiulet final, que quan va arribar es va compensar amb una sonora i merescuda xiulada per part de l’afició de l’estadi als dos equips.

Sigui com sigui, França va acabar primera i s’enfrontarà a la segona del grup D als vuitens de final, que és ni més ni menys que l’Argentina de Leo Messi. Serà el duel que inaugurarà la fase d’eliminatòries dissabte vinent i els dos combinats arribaran a l’enfrontament havent deixat males sensacions, alguns més que altres, durant la fase de grups. Per la seva part, Dinamarca, que es va classificar per quarta vegada en la seva història per a uns vuitens de final, s’enfrontarà a la Croàcia de Luka Modric i Ivan Rakitic.

En l’altre partit del grup C, Perú va tancar la seva participació al Mundial amb una victòria contra Austràlia, que amb la derrota va llançar per la borda les poques possibilitats que tenia de classificar-se per als vuitens de final. Els gols peruans van ser a càrrec d’André Carrillo i Paolo Guerrero, i els van permetre acabar la fase de grups en tercera posició, deixant els oceànics quarts.